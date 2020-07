Kanye West: "Governerò gli USA come la nazione di Wakanda in Black Panther"

Dopo la sua annunciata candidatura alla Casa Bianca, Kanye West ha dichiarato di voler governare gli Stati Uniti proprio come è governato Wakanda in Black Panther.

Kanye West ha annunciato la sua candidatura per le prossime elezioni alla Casa Bianca e ha affermato di volersi approcciare al governo degli USA con un metodo tutto Marvel, ovvero utilizzando la strategia adottata a Wakanda, nazione fittizia conosciuta nel film Black Panther.

Bad 25: Kanye West in un'immagine tratta dal documentario sui 25 anni dell'album Bad di Michael Jackson

Intervistato da Forbes in merito al suo recente annuncio, la star del rap Kanye West ha raccontato di come ai suoi occhi Wakanda sia governato egregiamente e desidera usarlo come modello per il suo ipotetico futuro da Presidente degli Stati Uniti:

"A molti africani non è piaciuto il film, per come è stata rappresentata la nostra cultura. Ma userò le strategie di Wakanda perché è la migliore spiegazione di ciò che il nostro gruppo di lavoroha pensato per la Casa Bianca. Questa è un'idea positiva: hai Kanye West, uno degli esseri umani più potenti sulla Terra - non dico il più potente perché ci sono molte persone con questo super potere di livello alieno ed è solo collettivamente che possiamo migliorarci. Ma torniamo a Wakanda...come a Wakanda la nostra America sarà basata sulla quantità di innovazione, la quantità di innovazione nella medicina, come le grandi industrie farmaceutiche. Lavoreremo, innoveremo, insieme"

Anthony Mackie: "È più razzista che Black Panther sia il solo film Marvel con una troupe nera"

Per chi non lo ricordasse, nel film Black Panther Wakanda è una nazione tecnologicamente avanzata nascosta nelle terre selvagge dell'Africa, celata al resto del mondo dalla scelta dei suoi sovrani che cercano di proteggere i suoi segreti. Anche se le dichiarazioni di Kanye West (come la sua candidatura) appaiono un po' strambe, il rapper sarebbe d'accordo con il messaggio contenuto nel film, ovvero incentivare l'unione dell'umanità per innovare e creare nuove tecnologie a vantaggio di tutte le nazioni del mondo.

Black Panther è arrivato al cinema nel 2018, con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o diretto da Ryan Coogler. Il sequel del cinecomic è già stato annunciato anche se ancora non si conosce la data di uscita.