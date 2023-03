Black Panther: in lavorazione una serie animata ambientata nell'MCU (RUMOR)

Sono diversi mesi che circolano voci attorno a una possibile serie spinoff di Black Panther, film del 2018 che ha visto il compianto Chadwick Boseman nei panni dell'eroe della Marvel. A quanto pare, però, il suddetto progetto non dovrebbe essere in live action, bensì in forma animata.

A lanciare l'indiscrezione è stato il noto insider Jeff Sneider, spiegando come il regista Ryan Coogler e la Disney si siano incontrati per parlare della serie. Il titolo dello show? The Golden City, chiaro riferimento alla città di Birnin Zana, capitale del regno del Wakanda all'interno dell'MCU.

Black Panther: Wakanda Forever, cosa aspettarsi dal futuro della saga Marvel

Al momento i Marvel Studios non hanno confermato nè smentito il rumor. Tornando a Black Panther, il sequel aveva ricevuto ben cinque nomination agli Oscar di quest'anno ma si è portato a casa soltanto il premio per i "miglior costumi".

Niente da fare anche per Angela Bassett, in lizza per vincere il premio di Miglior attrice non protagonista per via della sua performance nei panni della Regina Madre Ramonda. A trionfare è stata invece Jamie Lee Curtis e l'attrice di Wakanda Forever ha deciso di non partecipare all'esultanza trionfale della sala, rimanendo impassibile.