Black Panther 3: Ryan Coogler parla della possibilità di dirigere un terzo film

Il regista Ryan Coogler, che proprio in questi giorni ha rivelato la sua ultima conversazione con Chadwick Boseman, sta valutando la possibilità di dirigere Black Panther 3.

Negli ultimi giorni si era parlato online del filmmaker anche come possibile regista di Avengers: Secret Wars, ma è stato proprio Kevin Feige a frenare l'entusiasmo sostenendo di non averne ancora parlato con lui.

In una recente intervista rilasciata a Variety, Ryan Coogler ha risposto ad alcune domande in merito al suo futuro. Lo sceneggiatore e regista sarebbe pronto a dirigere Black Panther 3? Il regista ha ammesso di non avere ancora idea di ciò che accadrà nei prossimi mesi. "Posso dirti con certezza che non ho idea di cosa farò dopo come sceneggiatore e regista".

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato di aver avuto alcune conversazioni con Coogler in merito a un terzo film con "idee lanciate da una parte all'altra".

"Torno a quello che ho detto quando abbiamo deciso di fare 'Wakanda Forever' dopo aver perso Chad", ha proseguito Kevin Feige nell'intervista rilasciata a Variety. "Questa mitologia, questo ensemble e questi personaggi meritano di continuare e continueranno dopo che tutti noi saremo morti, spero, e continueranno per sempre nei film come nei fumetti per oltre 50 anni". Ma, ha aggiunto ancora Feige, "preferirei lavorare con Coogler".

Il produttore Nate Moore ha poi rivelato, in una recente intervista, di aver discusso in merito ad alcune idee. Ma nulla è ancora stato deciso. Nessuna certezza esiste dunque al momento.

Bisognerà quindi attendere prima di scoprire se Black Panther avrà un terzo capitolo e se, a dirigerlo, ci sarà Ryan Coogler.