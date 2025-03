Black Panther 3: il regista rompe il silenzio sul casting di Denzel Washington

Alla fine dello scorso anno, Denzel Washington ha rivelato di essere stato scelto da Ryan Coogler per un ruolo ancora avvolto nel mistero in Black Panther 3. Sebbene non sia stato ufficialmente confermato, alcuni scooper ipotizzano che l'attore potrebbe interpretare personaggi come Achebe o addirittura Magneto nel nuovo capitolo della saga.

La saga di Black Panther ha sempre attirato interpreti di altissimo livello, ma l'ingresso di un'icona come Washington potrebbe rappresentare un momento chiave per il futuro dei Marvel Studios.

Le dichiarazioni di Ryan Coogler sul casting di Denzel Washington

Durante il tour promozionale di Sinners, Coogler è stato interrogato sui commenti di Washington e ha dichiarato: "Muoio dalla voglia di lavorare con Denzel e spero che questo accada. Ho tutte le intenzioni di collaborare con lui in questo film e, finché sarà interessato, succederà".

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman in una foto del film

Il regista ha poi elogiato la star di The Equalizer - Il vendicatore, definendolo una "leggenda vivente e un grande mentore". Ha inoltre ricordato il ruolo fondamentale che Washington ha avuto nella carriera di Chadwick Boseman, rivelando che l'attore scomparso gli era profondamente grato per averlo aiutato finanziariamente a frequentare il programma estivo della British American Drama Academy alla Howard University.

Oltre a discutere del possibile coinvolgimento di Washington, Coogler ha risposto a una domanda sulla data di uscita di Black Panther 3, lasciando intendere che l'attesa potrebbe non essere lunga: "Non molto". Questa affermazione sembrerebbe avvalorare le recenti indiscrezioni su una possibile finestra di rilascio già fissata per il film.

Denzel Washington conferma la sua presenza in Black Panther 3

In precedenza, durante la promozione de Il Gladiatore 2, Washington aveva confermato che farà parte del cast di Black Panther 3. Sebbene il film non fosse ancora stato annunciato ufficialmente, l'attore non ha esitato a condividere la notizia:

The Equalizer 3: Senza tregua - Denzel Washington in una scena d'azione

"Per me è una questione di registi, soprattutto a questo punto della mia carriera. Voglio lavorare solo con i migliori. Non so quanti altri film farò, probabilmente non molti. Voglio fare cose nuove... e Ryan Coogler sta scrivendo una parte per me nel prossimo Black Panther".

Dopo aver rilasciato queste dichiarazioni, Washington ha ammesso di essersi sbilanciato troppo e di aver contattato immediatamente Coogler per scusarsi.

"Ryan è un genio. L'ho chiamato per scusarmi di aver parlato troppo presto del film. Quando l'ho fatto, era seduto accanto a sua moglie, una donna meravigliosa. Ryan è sempre lo stesso: umile e pieno di idee. Qualsiasi cosa scriva, la leggerò".