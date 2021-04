Black Panther 2: svelato il titolo di lavorazione del film

Black Panther 2 avrebbe già un titolo di lavorazione, secondo alcuni reports emersi online. Summer Break è il titolo utilizzato dal cast e dalla troupe far riferimento al nuovo film del Marvel Cinematic Universe. I titoli scelti dal team dello studio durante le prime fasi di produzione non hanno quasi mai un significato legato a quanto verrà proposto sul grande schermo.

Le riprese di Black Panther 2 si svolgeranno in Georgia e il sito ComicBook.com ricorda che Thor: Love and thunder usa il titolo The Big Salad, Captain Marvel 2 quello di Goat Roadeo, Guardians of the Galaxy vol. 3 sarà Hot Christmas e Ant-Man and the Wasp: Quantumania verrà girato come Dust Bunny. L'indiscrezione relativa al sequel della storia ambientata a Wakanda è stata rivelata da MCU Direct e per ora non è stato escluso che il film arrivi nelle sale semplicemente come Black Panther 2.

Black Panther 2, Angela Bassett: "Chadwick Boseman non potrà mai essere rimpiazzato"

Il regista Ryan Coogler, parlando della perdita di Chadwick Boseman, protagonista del primo film, aveva spiegato: "Sto ancora affrontando la perdita. Una cosa che ho imparato è che è davvero difficile avere una prospettiva su qualcosa mentre la stai affrontando".

Martin Freeman, confermando la sua presenza nel cast, aveva invece dichiarato: "Proprio poco prima della morte di Chadwick Boseman, se mi ricordo bene, lo script era stato presentato ai produttori. Avevano la sceneggiatura e ci stavano lavorando, poi è morto Chadwick, e ho immediatamente pensato 'Oh, okay, posso immaginare che sarà un mondo senza Black Panther, perché come puoi realizzare un film su Black Panther senza di lui?'. Quindi non ho ancora idea di cosa accadrà. E no, ovviamente, prima della morte di Chad, l'idea di girarlo senza di lui sarebbe stata stupida. Il fatto che lui non ci sia è stato sconvolgente ed è ancora davvero strano. Quindi sono curioso di scoprire come sarà e lo scoprirò piuttosto presto. Tutto quello che so è che farò parte del cast".