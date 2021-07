Black Panther 2: Michaela Coel farà parte del cast del film

Nel cast di Black Panther 2, in arrivo nel 2022, avrà nel proprio cast anche l'attrice Michaela Coel, star della serie I May Destroy You.

Black Panther 2 avrà nel proprio cast anche Michaela Coel, la star di I May Destroy You, che è già arrivata ai Pinewood Studios di Atlanta dove si stanno svolgendo le riprese.

La produzione dell'atteso sequel, che dovrà tristemente fare i conti con l'assenza di Chadwick Boseman, è iniziata a giugno.

Per ora i portavoce di Marvel Studios non hanno rivelato i dettagli del ruolo affidato in Black Panther: Wakanda Forever all'attrice Michaela Coel.

L'attrice ha recentemente recitato anche in film come Star Wars: Gli ultimi Jedi e nelle serie Black Mirror e Chewing Gum.

Il primo capitolo di Black Panther ha incassato in tutto il mondo 1.3 miliardi di dollari. Il sequel sarà diretto da Ryan Coogler e Kevin Feige, presidente dello studio, ha ammesso: "Senza Chadwick Boseman è chiaramente tutto davvero emozionante, ma al tempo stesso siamo tutti eccitati nel riroporre al mondo e ai fan il mondo di Wakanda. Lo faremo in un modo che renderebbe Chad orgoglioso".

Nel cast del film, in arrivo l'8 luglio 2022, ci saranno Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba e Angela Bassett. Tra i nuovi arrivi ci sarà invece Tenoch Huerta, che dovrebbe avere un ruolo da villain.