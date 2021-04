Black Panther 2: un cameo di Chadwick Boseman nel film Marvel?

Nate Moore, produttore di Black Panther 2, è tornato a parlare del possibile cameo di Chadwick Boseman nel film in uscita utilizzando filmati d'archivio o CGI.

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

Dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, in molti si chiedono in che modo i Marvel Studios tenteranno di riempire quel vuoto che, a distanza di otto mesi, risulta ancora impossibile da colmare. A tal proposito c'è chi crede che T'Challa possa ancora fare la sua comparsa e proprio su questa eventualità si è espresso Nate Moore, che ha prodotto il film originale di Black Panther ed è attualmente impegnato con la produzione del sequel. Mentre si avvicina sempre più il momento in cui avranno inizio le riprese del film, a Moore è stato chiesto della possibilità di rivedere Chadwick Boseman e la risposta che ha dato a Vanity Fair è stata piuttosto chiara:

"No. Posso dire che non succederà. Sarei onesto se fosse previsto il contrario. La morte di Chad è una cosa che dura tutta la vita ed ho amato tanto il ragazzo quanto il personaggio. Penso che dobbiamo stare molto attenti e premurosi, perché significava tanto per molte persone quanto per noi. Ma sì, non lo useremmo mai come un 'Vieni la prossima settimana in sala e forse vedrai Panther!'. Non lo faremmo, e non sarà così", ha dichiarato Moore. Insomma, come alcuni fan potrebbero aver previsto, i Marvel Studios non sembrano avere piani riguardo una comparsa del personaggio di Chadwick Boseman e il ragionamento di Nate Moore è del tutto comprensibile. La perdita di Boseman è stata devastante per così tante persone, e sarebbe insensibile giocare con i sentimenti degli spettatori.

Negli scorsi mesi, il cast e la troupe di Black Panther hanno descritto con onestà il modo in cui stanno affrontando la perdita del loro amico e collega. Lupita Nyong'o, ad esempio, ha recentemente parlato di quanto sia difficile andare avanti senza Boseman, ma ha anche detto che percepisce come Ryan Coogler stia rendendo omaggio a lui e alla sua eredità in modo appropriato attraverso il film in uscita. A oggi il pubblico non sa bene cosa aspettarsi da Black Panther 2 ma ciò che è chiaro è che Nate Moore, Lupita Nyong'o, Ryan Coogler ed il resto dei loro collaboratori faranno molta attenzione nel portare avanti la storia senza il compianto Chadwick Boseman.

Black Panther 2 arriverà nelle sale l'8 luglio 2022.