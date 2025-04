Black Mirror, 10 volte in cui la serie distopica ha previsto la realtà

La settima stagione della serie di Charlie Brooker introduce nuove idee ancora più distopiche e provocatorie. Ora, però, ci guardiamo indietro per scoprire le 10 volte in cui lo show Netflix ha previsto la realtà.

Black Mirror 7 è arrivata su Netflix, a due anni di distanza dall'ultima stagione. La serie distopica inglese torna nel segno dell'innovazione con sei nuovi episodi, tra cui l'atteso sequel di USS Callister. I pericoli high tech restano al centro dello show antologico di fanta-realtà creato da Charlie Brooker nel 2011 per l'emittente britannica Channel 4, dove è andato in onda per due stagioni prima che i diritti venissero acquisiti dal colosso dello streaming. Quando Black Mirror è iniziato, sembrava decisamente futuristico.

Ogni racconto ammonitore sulla tecnologia appariva stranamente vicino alla nostra vita quotidiana, ma comunque abbastanza distante dalla realtà. Non è più così. Nel corso di quattordici anni, la serie si è avvicinata in modo sempre più inquietante all'attualità, spingendo il pubblico a tracciare parallelismi a dir poco allarmanti. Ogni giorno nascono nuove tecnologie, mentre quelle esistenti si evolvono, portando il mondo reale sempre più vicino alle cupe visioni immaginate da Brooker. La settima stagione promette di introdurre nuove idee ancora più distopiche e provocatorie. Ora, però, ci guardiamo indietro per scoprire le 10 volte in cui Black Mirror ha previsto la realtà.

Ricordi pericolosi, 1x03

In un mondo in cui tutti registrano ogni momento della loro vita tramite un impianto celebrale, Liam Foxwell (Toby Kebbell) diventa ossessionato dall'idea che sua moglie lo abbia tradito con un collega. La sua continua revisione dei ricordi registrati minaccia il suo matrimonio e rivela dolorose verità familiari. Lanciato nel 2016, il Neuralink di Elon Musk è un'interfaccia neurale che collega il cervello umano a dispositivi esterni tramite microchip impiantati. Musk spera che questa tecnologia possa rivoluzionare il trattamento di malattie neurologiche come il Parkinson.

Caduta libera, 3x01

Nosedive offre un'interpretazione inquietante del potere dei social media. Nell'episodio con Bryce Dallas Howard il giudizio espresso attraverso le piattaforme digitali diventa la vera moneta, determinando lo status e il valore delle persone all'interno della comunità. Tutto questo avviene tramite dispositivi mobili, esattamente come accade nella nostra quotidianità. In Cina è stato introdotto un sistema molto simile, noto come Social Credit System. Questo meccanismo assegna a ogni cittadino un punteggio basato su diversi fattori, tra cui la situazione economica e il comportamento sociale. Chi ottiene un punteggio troppo basso rischia di finire su una "lista nera", con conseguenze concrete: può essere escluso da servizi essenziali come viaggi in aereo o prenotazioni in hotel.

USS Callister, 4x01

Robert Daly (Jesse Plemons) crea un mondo virtuale ispirato a Star Trek, popolato da cloni digitali dei suoi colleghi, ottenuti tramite il loro DNA. Governa questo universo con autorità assoluta. L'episodio esplora due tecnologie reali in evoluzione: la clonazione genetica, già usata su animali come la pecora Dolly, e gli ambienti virtuali immersivi, oggi presenti in larga scala attraverso MMORPG e realtà virtuale, sempre più realistici e diffusi.

Arkangel, 4x02

L'episodio diretto da Jodie Foster racconta di una madre single che impianta una tecnologia di tracciamento capace di monitorare la salute, la posizione e le esperienze visive della sua bambina. Col tempo, il controllo diventa sempre più invasivo, danneggiando la relazione tra madre e figlia e mettendo in luce i pericoli di un eccessivo monitoraggio e la violazione della privacy. Due anni dopo è stato lanciato l'Angel Watch, un dispositivo che consente ai genitori di monitorare i loro figli e ascoltare ciò che fanno.

Crocodile, 4x03

Mia Nolan (Andrea Riseborough), un architetto di successo, uccide diverse persone in dieci anni, ma alla fine viene scoperta quando la polizia si avvale di una tecnologia che esamina i ricordi per ricostruire gli eventi. Nel 2023, i ricercatori hanno sviluppato un'IA capace di ricreare immagini a partire da scansioni cerebrali. Sebbene non sia ancora disponibile per uso quotidiano, questa tecnologia potrebbe rivoluzionare campi come la medicina, aiutando medici e neuroscienziati a trattare pazienti in coma, paraplegici o a mappare il cervello, con potenziali applicazioni infinite.

Hang the DJ, 4x04

In una realtà distopica, un ragazzo e una ragazza hanno un appuntamento al buio frutto di un algoritmo matematico che promette di trovare la "corrispondenza perfetta" attraverso una serie di esperienze con partner diversi. Gli algoritmi utilizzati da Tinder e da altre app di dating online si basano sullo stesso principio; trovano potenziali corrispondenze per le persone analizzando diversi fattori, come interessi comuni, profilo psicologico, preferenze individuali e vicinanza geografica.

Metalhead, 4x05

In un futuro apocalittico e in bianco e nero, Bella (Maxine Peake) lotta per sfuggire a dei "cani" robotici, predatori implacabili, dopo il misterioso crollo della società umana. Questi cani sono ispirati ai robot di Boston Dynamics, come il BigDog, progettato per camminare su terreni difficili e trasportare carichi pesanti. Finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, è noto per la sua stabilità e capacità di adattarsi a vari ambienti. Sebbene non sia stato utilizzato su larga scala, ha influenzato lo sviluppo della robotica avanzata.

Smithereens, 5x02

Chris (Andrew Scott), autista di un'app di taxi, prende in ostaggio Jaden (Damson Idris), un dipendente di un gigante dei social media, minacciandolo con una pistola per parlare con il CEO dell'azienda Billy Bauer (Topher Grace). La polizia ascolta la conversazione tramite il telefono di Chris. La situazione non è insolita, poiché le app di taxi come Uber e Bolt trasportano persone ogni giorno e l'app social è una versione fittizia di Facebook. Anche la tecnologia per monitorare le conversazioni è già una realtà, con le forze dell'ordine che hanno il permesso di farlo in alcuni casi.

Rachel, Jack e Ashley Too, 5x03

La coscienza della popstar Ashley (Miley Cyrus) viene caricata in un robot giocattolo posseduto dalla giovane fan Rachel. Insieme alla sorella Jack, le ragazze cercano di salvare la vera Ashley, tenuta in coma dalla zia per sfruttarne l'immagine. Durante il coma, i rapitori usano software di clonazione vocale e deepfake per continuare a produrre musica ed esibizioni, tecnologie già esistenti oggi in forme come Deep Voice e deepfake, capaci di imitare voce e aspetto con sempre maggiore realismo.

Johan è terribile, 6x01

Joan (Annie Murphy) è un potente CEO nel settore tecnologico che scopre che la sua vita è stata adattata in tempo reale in una serie tv interpretata dalla star di Hollywood Salma Hayek. Poco meno di un anno dalla premiere, questo episodio è diventato realtà quando Scarlett Johansson ha accusato ChatGPT di aver "rubato" la sua voce. L'episodio è solo uno dei tanti in un acceso dibattito che sta infiammando l'industria creativa riguardo al ruolo dell'IA.