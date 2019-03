Black Mirror: Bandersnatch, dopo il successo, Netflix moltiplicherà le serie interattive

Dopo il successo ottenuto da Black Mirror: Bandersnatch, Netflix si prepara a moltiplicare le serie interattive. La promessa arriva da Todd Yellin, executive della piattaforma streaming, nel corso della 20° edizione della conferenza su media ed FICCI-Frames, che si tiene a Mumbai.

"E' una hit qui in India, è una hit in tutto il mondo, perciò abbiamo realizzato che le storie interattive sono qualcosa che il pubblico desidera e vogliamo dargliene sempre di più. Raddoppieremo la produzione, perciò nei prossimi due anni aspettatevi di vedere più storie interattive. Non sarà necessariamente fantascienza e non saranno necessariamente dark. Potrebbe essere una commedia, una storia d'amore in cui sta al pubblico scegliere se far andare lei con lui o con l'altro."

Todd Yellin ha, inoltre, annunciato l'intenzione di Netflix di espandere la produzione di contenuti indiani: "Aspettatevi un raddoppio l'anno prossimo, e poi un altro raddoppio il successivo".

Yellin ha confermato che la serie originale indiana Sacred Games, diretta da Vikramaditya Motwane e Anurag Kashyap, e interpretata da Nawazuddin Siddiqui, Saif Ali Khan e Radhika Apte, si è rivelata un successo globale con due spettatori su tre provenienti da altre parti del mondo. Il numero delle lingue disponibili su Netflix salirà da 25 a 30, dando vita a una piattaforma sempre più globale. Nel frattempo, qui potete leggere la nostra recensione di Black Mirror: Bandersnatch.

