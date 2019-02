Black Mirror: Bandersnatch, Netflix registra le scelte degli utenti: ecco come

Black Mirror: Bandersnatch è arrivato su Netflix nel mese di dicembre e ha permesso agli utenti della piattaforma di seguire la storia di un giovane programmatore "decidendone" il destino prendendo delle scelte e le preferenze degli spettatori, come ha scoperto il ricercatore Michael Veale dell'University College London, vengono memorizzate dal servizio di streaming.

L'esperto, come riporta Motherboard, ha infatti indagato sull'eventuale registrazione e archiviazione dei dati perché molti hanno iniziato a chiedersi se il progetto fosse in realtà un originale modo per ottenere dei dati personali e le preferenze dei propri abbonati che, in base al regolamento in vigore in Europa relativo all'uso dei dati personali, possono richiedere di avere una copia delle informazioni raccolti dalle varie società. Veale ha quindi contattato Netflix e ha ottenuto le risposte a tutte le sue domande, scoprendo così che le decisioni verrebbero conservate per aiutare Netflix a capire in che modo migliorare questo modello narrativo.

Il ricercatore ha inoltre ricevuto in un'e-mail sicura un file in formato pdf e uno in csv che contengono tutte le scelte, riassunte in alcune tabelle.

Remember everyone quickly speculating whether Black Mirror: Bandersnatch was a data mining experiment. I used my GDPR right of access to find out more. (short thread) #Bandersnatch — Michael Veale (@mikarv) February 12, 2019

Netflix claim they only use individual choices to inform which video segments to show, although they do learn from aggregate choices, as would be expected. pic.twitter.com/T5us7JoWbB — Michael Veale (@mikarv) February 12, 2019

You can also get a copy of all the choices you have made to date, which Netflix does store (I did not ask for how long). They provide it through encrypted email (@virtruprivacy), a PDF file with a data key... pic.twitter.com/WE0evzpn1e — Michael Veale (@mikarv) February 12, 2019

... and a .csv file with the choices you have made, when you made them, the platform you made them on and whether you had watched those segments before. pic.twitter.com/nY0GKOEsKL — Michael Veale (@mikarv) February 12, 2019

Interestingly, the 7 pg key looks pretty exhaustive. It would be hard to hide a deep easter egg (& I don't see an obvious one, eyeballing). They key is commendable: as even @NOYBeu noted, Netflix seems comparatively good at intelligible access requests https://t.co/Z59ilmEzPO — Michael Veale (@mikarv) February 12, 2019

I asked a further question they are still processing about a/b testing groups that they are still working on. For the interested, the request I made (to privacy@netflix.com) is here: pic.twitter.com/2fjgHfIjus — Michael Veale (@mikarv) February 12, 2019

Il documento riporta quindi in che modo l'utente ha vissuto l'esperienza "interattiva" e Veale sostiene che le persone dovrebbero essere consapevoli fin dall'inizio di come i propri dati personali vengono utilizzati e conservati.

Il primo film tratto dalla popolare serie distopica creata da Charlie Brooker prende il nome da un romanzo fantasy, Bandersnatch (riferimento chiaro alla creatura immaginaria di Lewis Carroll apparsa in Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò). A un giovane programmatore viene affidato il compito di creare un videogioco omonimo (il vero Bandersnatch è appunto un vecchio videogioco del 1984 mai rilasciato, confluito parzialmente in Brataccas, videogioco a piattaforme del 1986) ma il ragazzo, come si evince anche dalle scene del trailer, dovrà presto scontrarsi con il caos generato dall'intersezione tra mondo reale e mondo virtuale.