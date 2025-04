Black Mirror 7: 5 libri e film che hanno saputo anticipare i tempi come la serie

Minority Report di Steven Spielberg (2002): il film propone tematiche come il controllo del futuro con la tecnologia e la predizione dei crimini. La storia si svolge in un futuro in cui un'agenzia governativa ("Precrime") si affida a tre "precog", esseri umani con poteri extrasensoriali, per prevedere i crimini prima che vengano commessi in modo da arrestare le persone ed evitare così che i reati accadano. John Anderton (interpretato da Tom Cruise) è il capo dell'unità, fino a quando viene accusato di un omicidio che non ha ancora commesso; cercando di provare la propria innocenza, scopre qualcosa che mette in discussione l'affidabilità del sistema di previsione. In Minority Report, oltre al concetto della previsione del crimine che ha ispirato modelli di analisi oggi in uso alle forze dell'ordine, vengono mostrate altre tecnologie che all'epoca del film potevano sembrare fantascienza, ma che oggi sono realtà o sono in fase di sviluppo come gli schermi trasparenti e le interfacce gestuali, le pubblicità targettizzate (nel film il riconoscimento dell'iride viene utilizzato, tra le altre cose, dai cartelloni pubblicitari per mostrare una pubblicità personalizzata) e le auto a guida autonoma.