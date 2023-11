Black Friday 2023: la collection coi film in 4K Ultra HD de Il signore degli anelli è in sconto su Amazon

Il grande potere de Il signore degli anelli risiede nella sua immortalità creativa e narrativa, in grado di catturare l'attenzione di tantissimi appassionati di ogni età, e il Black Friday 2023 di Amazon lo sa bene. L'opera di J.R.R. Tolkien è qualcosa d'immenso e di strettamente legato al genere Fantasy, anche da un punto di vista fondamentalmente storico. Stiamo parlando di un progetto letterario studiato in lungo e in largo, capace di stregare lettori da tutto il mondo pur nel suo essere estremamente sfaccettato e complesso. Ad incrementarne ulteriormente l'accessibilità e il fascino ci hanno pensato i tre film realizzati da Peter Jackson, regista che ha saputo catturare alla perfezione lo spirito dei libri, consentendo anche al pubblico più generalista di accedere alla storia di Frodo e company.

In occasione del Black Friday 2023, Amazon ha deciso di scontare la collection con la trilogia extended in 4K Ultra HD de Il signore degli anelli. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 47,34€, con uno sconto del 14% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati al recupero, o anche solamente a informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una collection de Il signore degli anelli assurda grazie al Black Friday 2023

Su Amazon la collection con la trilogia extended in 4K Ultra HD de Il signore degli anelli, in sconto per il Black Friday 2023, viene così descritta: "Il boxset contiene le versioni cinematografica ed estesa dei tre film: Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re".

Il fatto che si tratti delle versioni estese delle pellicole è un valore aggiunto sia per i fan incrollabili, che per tutti coloro che non hanno mai approfondito le pellicole di Peter Jackson.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, tutto quello che sappiamo sul nuovo film

Se anche voi siete appassionati de Il signore degli anelli, non lasciatevi scappare questo sconto durante il Black Friday 2023 di Amazon.

Trovate queste e tante altre offerte sul Canale Telegram di Multiplayer. Seguitelo per essere sempre aggiornati sugli ultimi sconti!