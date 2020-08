Black Adam, Warner Bros. alla ricerca di un'attrice per Cyclone?

Tra poche avremo maggiori informazioni sul futuro dell'Universo DC, ma intanto scopriamo quali sono le ultime voci su Black Adam, il film con protagonista The Rock. Stando a quanto riportato da Illuminerdi (via CBM), Warner Bros. starebbe cercando un'attrice che possa interpretare il ruolo di Cyclone, e avrebbe già in mente una figura di riferimento.

X-Men: Dark Phoenix, un primo piano di Alexandra Shipp

Ora, come al solito questi rumor vanno presi con le dovute precauzioni, ma sembrerebbe proprio che gli studios - e in particolare il regista Jaume Collet-Serra - stiano cercando "un tipo alla Alexandra Shipp" per portare sullo schermo questo particolare membro della JSA.

Certo non è detto che non possa essere poi proprio l'attrice di X-Men: Apocalypse e Tuo, Simon a ricoprire il ruolo in futuro, ma per ora pare che il nome sia più per riferimento che altro.

Al momento, l'unico altro membro della JSA annunciato per la pellicola con Dwayne "The Rock" Johnson nei panni dell'(anti)eroe titolare è Atom Smasher, che sarà interpretato da Noah Centineo.

In passato si era parlato di Alexander Skarsgård come possibile interprete di Hawkman, ma probabilmente sarà il DC FanDome a fugare ogni dubbio e discernere la verità dalle semplici dicerie.

Attendiamo dunque la notte del 22 agosto per scoprire cosa ha in serbo per noi l'Universo DC. Black Adam uscirà a dicembre 2021 al cinema.