Black Adam: Pierce Brosnan ha parlato di una scena del film che lo ha commosso

L'arrivo di Black Adam nelle sale non ha portato con sé soltanto l'esordio supereroistico del suo protagonista, ma anche una schiera di nuovi personaggi e attori pronti a dimostrare il proprio valore all'interno di questo cinecomic. Uno di questi, parlando della propria interpretazione, ha raccontato dell'angoscia provata nel corso di una specifica sequenza. Proseguendo con la lettura si incapperà in uno spoiler importante di Black Adam, vi sconsigliamo quindi di procedere a meno di non aver visto il film per intero.

Pierce Brosnan interpreta il ruolo di Doctor Fate in Black Adam. Conosciamo il suo personaggio in un momento molto avanzato della sua vita, mentre cerca di mantenere gli equilibri del mondo affiancato dalla celebre Justice Society of America. Non affatto una storia delle origini, quindi, piuttosto una perfetta introduzione in medias res del personaggio in questione.

In una delle scene chiave di Black Adam lo vediamo sacrificarsi per il bene comune, con un gesto che celebra pienamente anche il valore di Pierce Brosnan stesso come attore. In una recente intervista con USA Today Brosnan si è aperto proprio a proposito di quella scena, sottolineandone il valore emotivo non soltanto sul set, ma anche al di fuori, rivelando che nel girarla ha attinto anche da esperienze personali.

Black Adam: un'inquadratura del film

"Nel girarla c'è stata una profonda commozione", ha detto, per poi spiegare che sembrava quasi che quella specifica scena lo avesse attraversato da parte a parte, rispecchiandosi lui stesso nella vecchiaia di un personaggio_ "al culmine"_ della sua vita, che vede le nuove generazioni a lui vicine passargli vicino e superarlo. La scena in cui vediamo Fate sacrificarsi, infatti, rappresenta un vero e proprio passaggio del testimone a coloro che lo succederanno nel suo ruolo.

Anche se la sua scomparsa in Black Adam è definitiva, il regista, Jaume Collet-Serra ha stuzzicato l'audience suggerendo il ritorno del personaggio di Fate, magari imitando le "sembianze" di Obi-Wan Kenobi nella trilogia classica di Star Wars, rassicurando anche su progetti futuri dedicati allo stesso Fate.