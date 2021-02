Black Adam, Dwayne Johnson sempre più carico negli allenamenti per il film (FOTO)

Continuano gli allenamenti in palestra per Dwayne Johnson in vista dell'inizio delle riprese di Black Adam, che dovrebbero essere sempre più vicine.

Dwayne Johnson non è certo tipo da saltare la palestra, specie se si tratta degli allenamenti per il suo prossimo ruolo, quello del protagonista nel nuovo cinecomic targato DC, Black Adam. Eccolo allora in una nuova foto Instagram, scattata proprio durante il workout.

Il 10 volte Campione del Mondo di Wrestling sa quanto conti il duro lavoro in preparazione di una performance, che si tratti di un match titolato tra le corde del ring, o di una superscazzottata da eroi e villain sul grande schermo, per questo continua a rafforzare il proprio corpo in vista del suo prossimo film - le riprese di Black Adam dovrebbero partire questa primavera -, e si premura di tenerci aggiornati con dei post sui social.

Eppure, all'esercizio fisico va accostata una dieta salutare e bilanciata, adatta alla propria costituzione e allo scopo prefisso... Una dieta che permette comunque il cosiddetto cheat day, un giorno a settimana in cui si può mangiar quel che si vuole. E Johnson non se lo fa ripetere due volte, scegliendo un bel piatto di pancake cocco e banana con burro d'arachidi (e sappiamo tutti, ormai, quanti è in grado di mangiarsene in una volta sola).

Insomma, come ci insegna l'attore, ci vuole equilibrio in tutto, anche nel prepararsi ad essere uno dei nuovi volti del DC Universe.