Black Adam, The Rock e la JSA debuttano al DC FanDome, la prima scena del film

Prima scena dal DC FanDome per Black Adam, il cinecomic con protagonista The Rock: pronti a conoscere la JSA del DCEU?

C'è voluto un po' ma finalmente possiamo dare una prima occhiata a Black Adam, il cinecomic con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Al DC FanDome è stato presentata la prima scena del film diretto da Jaume Collet-Serra.

La clip è stata anticipata da un breve video in cui Pierce Brosnan ha sostenuto che nessun progetto che ha realizzato in precedenza regge il confronto con Black Adam, e i protagonisti hanno poi introdotto i personaggi al centro del film che Dwayne Johnson ha sviluppato per anni insieme alla Warner.

Il protagonista ha rivelato che il lungometraggio è in fase di post-produzione ma ha condiviso una delle prime scene in cui Black Adam entra in azione e si vedono alcuni dei suoi poteri.

Come Flash, la gestazione di Black Adam è stata lunga e poco chiara fin dall'inizio, ma nel caso della pellicola con The Rock, una volta individuato il regista giusto per il progetto, e radunati gli interpreti principali, si è trattato solo di organizzarsi meglio con i tempi e mettere in pratica ciò che già era stato delineato.

Ovviamente il COVID ha rallentato il tutto, ma nell'aprile 2021 sono finalmente partite le riprese, conclusesi poi lo scorso luglio.

Nel film di Black Adam vedremo, oltre a The Rock nei panni del personaggio titolare, anche Aldis Hodge come Hawkman, Noah Centineo nel ruolo di Atom Smaher, Quintessa Swindell nei panni di Cyclope e Pierce Brosnan in quelli di Doctor Fate. Ancora ignoto, invece, il ruolo che interpreterà nella pellicola l'attore di Aladdin e The Old Guard Marwan Kenzari.

Black Adam arriverà al cinema nel 2022.