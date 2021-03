Black Adam: The Rock rivela la nuova data d'uscita con un video speciale

Dwayne The Rock Johnson ha svelato la nuova data d'uscita di Black Adam con un video molto speciale girato a New York City.

Uno dei titoli DC più attesi è Black Adam, il nuovo cinecomic con Dwayne Johnson. La star ha annunciato la data d'uscita ufficiale con un video pubblicato su Instagram che mostra il nuovo annuncio proiettato nella maestosa Times Square di New York City.

Come scopriamo dal video pubblicato da Dwayne Johnson su Instagram, Black Adam uscirà il 29 luglio 2022. Nel video si nota che la pubblicità riferita alla nuova release del cinecomic è proiettata sugli schermi giganti di Times Square, mandata in onda durante una partita del torneo NCAA tra UCLA e Alabama.

Dwayne Johnson interpreterà Black Adam, apparso per la prima volta nei fumetti DC Comics negli anni '40, un uomo malvagio corrotto dal potere che pian piano si è trasformato in un antieroe, noto per il suo disprezzo delle regole e delle convenzioni.

Nel cast del film diretto da Jaume Collet-Serra ci saranno anche Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodgee, Marwin Kenzari, e Quintessa Swindell.