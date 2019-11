Black Adam, The Rock conferma la presenza della Justice Society of America?

Black Adam, The Rock avrebbe confermato la presenza della Justice Society of America: Hawkman, Stargirl e Atom Smasher tra i membri possibilmente introdotti nel film.

Black Adam, la pellicola targata DC con protagonista The Rock, dovrebbe introdurre la Justice Society of America, almeno stando a quanto dichiarato dall'attore ai microfoni di Screen Rant. E tra le presenze più papabili per il film, That Hashtag Show avrebbe fatto il nome di Hawkman, Stargirl e Atom Smasher.

Secondo alcune voci, infatti, sarebbero già iniziati i casting per l'attore interprete di Carter Hall, che dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 39 anni, e l'obiettivo sarebbe quello di ingaggiare "qualcuno che il pubblico possa credere di essere in grado di andare faccia-a-faccia con il Brahma Bull (The Rock)". Inoltre, per gli altri due personaggi starebbero cercando attori tra i 20 e i 29 anni.

La Justice Society of America (JSA) fece il suo debutto cartaceo negli anni '40, ideata da Sheldon Mayer e Gardner Fox. I membri originali della squadra sono Doctor Fate (Kent Nelson), Hourman (Rex Tyler), Spectre (Jim Corrigan), Sandman (Wesley Dodds), Atom (Al Pratt), Flash (Jay Garrick), Green Lantern (Alan Scott), e Hawkman (Carter Hall).

In tv, negli ultimi anni, abbiamo visto alcune sue interazioni in Smallville e nell'Arrowverse - precisamente in Legends of Tomorrow - mentre una serie su Stargirl arriverà presto su DC Universe e The CW.

Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra, e la sua uscita negli Stati Uniti è prevista per dicembre 2021.