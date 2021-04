Black Adam: le riprese sono ufficialmente iniziate, dice Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ha annunciato sui social l'inizio delle riprese di Black Adam, dove lui interpreta l'omonimo antieroe della DC Comics. L'attore ha postato su Instagram uno scatto del ciak usato per una delle scene, confermando che il film è ora nella fase della produzione attiva, in vista dell'uscita nelle sale la prossima estate. Potete vedere il post qui sotto:

Dwayne Johnson con Madison Pettis nel film Cambio di gioco

Si tratta di un bel traguardo per Dwayne Johnson, che è stato annunciato per la prima volta nei panni di Black Adam - tradizionalmente un avversario di Shazam, essendo un discepolo del mago che ha però scelto di usare i suoi poteri per scopi poco nobili - già nel 2007, prima che il film fosse integrato nel DC Extended Universe. Inizialmente annunciato per la fine di quest'anno, il lungometraggio è ora previsto per il 29 luglio 2022 nei cinema statunitensi.

Dwayne "The Rock" Johnson: i 5 ruoli memorabili (+ 1) dell'ex wrestler

Shazam!: una scena con Zachary Levi e Mark Strong

Il personaggio è menzionato, ma senza farne esplicitamente il nome, in Shazam!, e il regista David Sandberg ha confermato che per la rappresentazione visiva - un ologramma mistico - si sono rifatti al volto di Johnson, che è anche tra i produttori esecutivi del film poiché all'inizio Adam doveva apparire fisicamente. Al momento non si sa se Johnson apparirà nel sequel Shazam! Fury of the Gods, annunciato per giugno 2023.

Shazam!, 5 cose che potreste non aver notato

Non buttiamoci giù: Pierce Brosnan in un momento del film

In Black Adam assisteremo anche al debutto cinematografico di alcuni membri della Justice Society of America, il primo team di supereroi nella storia editoriale della DC e del fumetto americano in generale (la prima apparizione risale alla fine del 1940, vent'anni prima dell'esordio della Justice League). Per l'esattezza, al momento sono stati confermati quattro personaggi: Atom Smasher, Hawkman, Cyclone e Doctor Fate (quest'ultimo con il volto di Pierce Brosnan). Questa versione del team potrebbe anche tornare in un film apposito negli anni a venire.