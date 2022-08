Black Adam: il primo sguardo a Doctor Fate nel character poster

Dwayne Johnson, star che interpreta il protagonista in Black Adam, ha condiviso nel suo account Twitter un poster che ci mostra il costume intero di Doctor Fate, stregone nonché membro della Justice Society of America.

Pierce Brosnan interpreterà sia Doctor Fate che Kent Nelson, un archeologo che dissotterra un'antica divinità che lo addestrerà. Ancora non è chiaro quante informazioni sul passato di Doctor Fate verranno mostrate nel nuovo Black Adam, ma in base al poster il costume sembra davvero fedele a quello dei fumetti, Elmo della Fede - un talismano che incrementa le abilità del personaggio e gli conferisce svariati poteri - compreso.

Black Adam vedrà l'introduzione di Dwayne Johnson nei panni di Teth-Adam, l'antieroe la cui storia era stata anticipata nel film Shazam! del 2019. La pellicola in uscita il 21 ottobre 2022 rappresenta il debutto live-action del personaggio, dopo essere apparso solamente in programmi animati come Young Justice.

Black Adam e la Justice Society of America nei nuovissimi poster del film con The Rock: trailer in arrivo

Oltre a Johnson, nel film saranno presenti Pierce Brosnan come Doctor Fate, Noah Centineo come Atom Smasher, Quintessa Swindell come Cyclone e Aldis Hodge come Hawkman. Fra gli altri membri del cast vi sono Sarah Shahi, Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mo Amer e Uli Latukefu, i quali ricopriranno ruoli sconosciuti.

Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra, mentre il copione è stato scritto da Rory Haines e Sohrab Noshiryani. Cosa ne pensate del look di Doctor Fate?