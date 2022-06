Black Adam e la Justice Society of America nei nuovissimi poster del film con The Rock: trailer in arrivo

Finalmente possiamo dare un primo sguardo alla Justice Society of America e al Black Adam di The Rock nei poster del nuovo cinecomic DC, e presto avremo modo di vedere anche un trailer.

L'uscita di Black Adam sarà anche stata posticipata, ma nel frattempo iniziano ad arrivare i primi succosi materiali promozionali del film con The Rock, come questi coloratissimi poster con la Justice Society of America, e a breve anche un primo trailer.

Sono anni ormai che attendiamo di vedere sugli schermi il supereroe DC interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson, e dopo una lunga gestazione, finalmente stiamo per riuscirci.

E sì, dovremo aspettare quest'autunno, ma a scaldare gli animi sono arrivati i nuovi poster del film, che ci mostrano per la prima volta il gruppo di eroi conosciuto come Justice Society of America - con l'Hawkman di Aldis Hodge, l'Atom Smasher di Noah Centineo, la Cyclone di Quintessa Swindell e il Dr. Fate di Pierce Brosnan - e ovviamente il personaggio titolare, Black Adam.

"8 giugno. La world premiere del primo trailer di Black Adam e l'attesissima introduzione della Justice Society of America. #Hawkman #DrFate #Cyclone #AtomSmasher #JSA La gerarchia del potere nel DC Universe cambierà per sempre #ManInBlack".

Le sorprese, però, non finiscono qui, perché questo mercoledì approderà anche il primo trailer di Black Adam, che ricordiamo non abbiamo potuto vedere in occasion del DC FanDome, dove tuttavia ci venne mostrato un primo footage dal film.

Black Adam arriverà a ottobre nei cinema.