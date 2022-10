Black Adam: il direttore della fotografia svela la prima versione della scena post-credit

Black Adam è arrivato nelle sale cinematografiche italiane e gli spettatori hanno quindi potuto vedere la tanto discussa scena post-credit, condivisa illegalmente online qualche giorno prima del debutto del film.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni .

Il film Black Adam si conclude con il personaggio interpretato da Dwayne Johnson mentre si trova nelle rovine del tempo Kahndaq di notte. Un drone appartenente ad Amanda Waller entra in scena volando e la donna lo minaccia dopo essere uscito dalla prigione segreta della Task Force X, sottolineando che chiederà aiuto a persone non provenienti dalla Terra per fermarlo, se sarà necessario. Quando Black Adam distrugge il drone e risponde di mandare chi vuole, appare Superman, interpretato da Henry Cavill.

Johnson è riuscito a ottenere il coinvolgimento del collega non senza qualche difficoltà e, inizialmente, l'attore sembrava non dovesse apparire nella sequenza.

La prima versione della scena, secondo quanto dichiarato dal direttore della fotografia Lawrence Sher a The Hollywood Reporter, mostrava infatti solo il simbolo del supereroe. Il volto del personaggio non sarebbe infatti stato mostrato mentre affrontava Black Adam e quel passaggio era stato girato con una controfigura, come accaduto con Shazam! e Peacemaker.