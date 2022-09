Black Adam: il nuovo teaser conferma una connessione diretta con i film di Zack Snyder

Il nuovo teaser trailer di Black Adam sembra confermare la sua connessione con i film DC di Zack Snyder, in particolar modo con Justice League. Fino ad ora c'è stata incertezza verso le connessioni dei film di Snyder con le altre pellicole targate DC, con il nuovo teaser di Black Adam è arrivata la conferma che questo nuovo progetto si muove nello stesso universo narrativo.

Il video, quindi, oltre ad introdurre Black Adam, offre anche uno sguardo fugace sui personaggi precedentemente apparsi in questo universo (restando in alcuni casi legato ai loro simboli, come avviene con Batman e Superman), e sui nuovi arrivi della Justice Society.

Diretto da Jaume Collet-Serra e scritto da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, Black Adam arriverà nelle sale il 21 ottobre del 2022.