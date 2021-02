Black Adam: Marwan Kenzari nel cast del film con Dwayne Johnson

Black Adam avrà nel proprio cast anche Marwan Kenzari, già tra gli interpreti di The Old Guard a Aladdin. L'arrivo tra gli interpreti è stato annunciato dal protagonista Dwayne Johnson che ha lodato le caratteristiche che contribuiranno a rendere la new entry un tassello essenziale per il successo del progetto.

Black Adam avrà nel suo cast anche Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, Quintessa Swindell che sarà Cyclone e Aldis Hodge che interpreterà Hawkman. Per ora la produzione non ha svelato che parte avrà Marwan Kenzari.

Il film getterà le basi per la Justice Society of America, mentre Hawkgirl non apparirà sul grande schermo.

Dwayne Johnson sta lavorando allo sviluppo di Black Adam da 10 anni e inizialmente avrebbe dovuto apparire in Shazam!, decidendo però di permettere al personaggio di avere un film totalmente dedicato a lui.

Black Adam, basato sui fumetti di Otto Binder e C.C. Beck, sarà diretto da Jaume Collet-Serra e Dwayne Johnson sarà l'antieroe. La sceneggiatura è firmata da Adam Sztykiel. Johnson sarà coinvolto anche come produttore del lungometraggio in arrivo sugli schermi americani il 22 dicembre 2021.