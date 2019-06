Black Adam: Jaume Collet-Serra alla regia del cinecomic?

Black Adam, il cinecomic con protagonista Dwayne Johnson, potrebbe avere alla regia Jaume Collet-Serra, attualmente impegnato nelle trattative con la produzione del progetto tratto dai fumetti della DC.

Il filmmaker potrebbe quindi nuovamente collaborare con l'attore Dwayne Johnson, che sarà il protagonista dell'adattamento delle avventure raccontate tra le pagine dei fumetti, dopo aver realizzato con lui Jungle Cruise.

Il film Black Adam, dopo il successo ottenuto da Shazam!, è tornato a essere una priorità per New Line e rappresenterà il debutto nel mondo dei cinecomic da parte di Dwayne Johnson. Proprio la star avrebbe convinto lo studio a considerare Jaume Collet-Serra dopo essere rimasto colpito dal lavoro compiuto sul set di Jungle Cruise e dal modo in cui è in grado di passare da atmosfere intense e piuttosto dark alla leggerezza, abilità che potrebbe tornare utile per raccontare la storia del personaggio, uno dei nemici più conosciuti e famosi di Shazam!.

Black Adam sarà prodotto da FlynnPicturesCo in collaborazione con Johnson, Dany Garcia e Hiram Garica della Seven Bucks Productions. La sceneggiatura è invece stata firmata da Adam Sztykiel.

Shazam!, con protagonista Zachary Levi nel ruolo del supereroe, ha già incassato in tutto il mondo ben 367 milioni di dollari.

Shazam dai fumetti al film: ecco chi è il supereroe DC