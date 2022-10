Black Adam raggiungerà numeri da record, almeno in base agli esperti

La curiosità verso Black Adam aumenta sempre di più come si avvicina anche la sua data d'uscita prevista per il 20 ottobre 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures, che potrebbe far registrare incassi record. In base a quanto riportato da Deadline gli analisti di settore avrebbero previsto un grande fine settimana di apertura per il film, con una cospicua affluenza di pubblico e di conseguenza una risposta monetaria di tutto rispetto.

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena del trailer

Nel dettaglio avrebbero previsto che nel suddetto arco di tempo Black Adam arriverà a guadagnare sui 65-70 milioni di dollari in apertura al proprio percorso in sala. Se le previsioni saranno confermate, il film potrebbe eguagliare l'accoglienza riservata al primo weekend di uscita di Bullet Train, segnando un nuovo record nella carriera di Dwayne Johnson e ricordando l'accoglienza e i numeri di La Mummia il Ritorno.

Rampage, Dwayne Johnson: "I mostri sono pazzeschi perché li ha creati la Weta di Peter Jackson"

Originariamente Black Adam sarebbe dovuto uscire il 29 luglio, poi il debutto del film è stato rimandato a causa delle complicanze derivanti anche dall'attuale situazione pandemica. Non ci resta che attendere l'uscita del film per confrontare la realtà con le suddette previsioni.

Black Adam, diretto da Jaume Collet-Serra, debutterà il 20 ottobre nei cinema italiani. Fanno parte del cast ci saranno anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Al centro della trama ci sarà Black Adam, che viene liberato quasi 5.000 anni dopo essere stato conferito agli onnipotenti poteri degli dei egizi e imprigionato altrettanto rapidamente. Ma l'antieroe è pronto a scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno.