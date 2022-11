I film Black Adam e Black Panther: Wakanda Forever sembra non verranno distribuiti in Cina a causa delle regole sulla censura, penalizzando così gli incassi.

Black Adam e Black Panther: Wakanda Forever sembra non verranno distribuiti in Cina, situazione che avrà ovviamente delle conseguenze sugli incassi a livello internazionale.

Entrambi i progetti puntano a far concludere il 2022 a DC e Marvel con dei buoni risultati in termini di risultati ai box office e le mancate entrate avranno quindi un certo peso.

Per ora non c'è stato un annuncio ufficiale da parte dei produttori di Black Adam e Black Panther: Wakanda Forever, tuttavia le rigide regole in vigore in Cina per quanto riguada la censura sembra impediranno anche ai film con star Dwayne Johnson e Letitia Wright di sfruttare l'importante fetta del mercato asiatico.

Black Adam, il supereroe DC contro il colonialismo americano

Nel 2018 Black Panther aveva incassato solo in Cina ben 105 milioni di dollari. Il sequel avrà quindi, come accaduto con gli altri film della Fase 4 del MCU, una performance priva di vari milioni di dollari rispetto ai titoli precedenti che hanno sempre aggiunto dai 100 ai 200 milioni di dollari con la distribuzione cinese.

La DC, invece, ha faticato negli anni precedenti a superare quota 100 milioni, ma Dwayne Johnson ha sempre attirato gli spettatori nelle sale: Skyscraper ha incassato 98 milioni di dollari, Hobbs & Shaw ha superato quota 201 milioni, Rampage è arrivato a 156 milioni, San Andreas ha incassato 103 milioni e i vari capitoli di Fast & Furious sono sempre stati accolti piuttosto beni in termini economici.