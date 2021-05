Black Adam: Dwayne Johnson condivide due nuove foto dal set

Dwayne Johnson ha condiviso online due nuove foto dal set del film Black Adam, l'atteso progetto tratto dai fumetti della DC di cui sono in corso le riprese.

Il primo scatto mostra gli spazi dove gli attori e la troupe sono impegnati nel realizzare le scene, enfatizzando l'incredibile lavoro compiuto da tutte le persone coinvolte nella produzione.

La seconda immagine è invece accompagnata dalla didascalia in cui Dwayne Johnson sottolinea: "Se conoscete la mitologia dei fumetti di Black Adam sapete da dove proviene il suo dolore. La sua rabbia. Il fatto che sua moglie e i suoi figli siano stati uccisi. Il suo popolo è stato brutalmente reso schiavo. Non è un supereroe, ma piuttosto un campione. Il campione delle persone povere e sconfitte, del suo popolo, ed è la forza più inarrestabile del DC Universe".

La star ha aggiunto che le riprese stannno procedendo in modo grandioso ed è veramente soddisfatto dei risultati ottenuti con il film. Dwayne ha aggiunto: "La mitologia, l'etica e le azioni di Black Adam, senza alcun dubbio, creeranno un nuovo paradigma nel mondo dei supereroi, dei villain e degli antieroi. Ci sarà uno spostamente nel potere, i confini saranno più confusi. Da schiavo a divinità. Black Adam, l'uomo in nero".

Le riprese del film sono iniziate ad aprile in Georgia e Jaume Collet-Serra è impegnato alla regia del progetto tratto dai fumetti della DC che può contare su una sceneggiatura firmata da Rory Haines, Sohrab Noshirvani e Adam Sztykiel.

Nel cast del film tratto dai fumetti ci saranno anche Pierce Brosnan che sarà Dr. Fate, Aldis Hodge nella parte di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell che sarà Cyclone, Uli Latukefu e James Cusati-Moyer.

Il film, se non subirà posticipi, debutterà nelle sale americane il 29 luglio 2022.