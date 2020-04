Black Adam: Dwayne Johnson conferma il rinvio delle riprese

Dwayne 'The Rock' Johnson in una scena del film Snitch - L'infiltrato

Dwayne Johnson ha confermato che le riprese di Black Adam, uno dei prossimi film della DC Comics, sono state rinviate e inizieranno tra agosto e settembre. L'attore doveva iniziare a girare il lungometraggio nei primi mesi dell'estate, e ha annunciato durante una diretta Instagram che dovrà aspettare un po' più a lungo: "L'intenzione è di avviare le riprese alla fine dell'estate, tra agosto e settembre. È un progetto che mi sta a cuore, e non vedo l'ora di iniziare. Mi accompagna da oltre dieci anni. Ho iniziato a parlarne con la Warner Bros., la New Line Cinema e la DC Comics nel 2008. Ci è voluta molta pazienza, e sono cambiato come uomo e come attore nel frattempo."

Come ha ricordato nel video, Dwayne Johnson è legato a Black Adam da prima che esistesse il DC Extended Universe, quando il personaggio doveva eventualmente apparire come antagonista nella pellicola dedicata a Shazam. La decisione di realizzare un film interamente incentrato su Adam è in linea con la sua caratterizzazione attuale nei fumetti, dove è stato reso un antieroe anziché un semplice villain. Anche se non è ancora apparso sullo schermo nei panni del personaggio, le fattezze di Johnson sono state usate per la sequenza in Shazam! dove viene evocata per immagini la storia del precedente discepolo del mago, che scelse la via del male. Nel nuovo film, la cui uscita è prevista per dicembre 2021, dovrebbe apparire anche la Justice Society of America, mentre non si sa ancora se Black Adam farà parte di Shazam 2, in arrivo nel 2022.

Oltre all'esordio cinematografico di Black Adam, nel 2021 dovrebbero uscire altri due film basati sui fumetti DC, ossia The Batman e The Suicide Squad. Il primo è attualmente in standby per cause di forza maggiore, dopo aver completato circa un quarto delle riprese, mentre il secondo, a detta del regista James Gunn, sta rispettando il calendario di lavorazione.