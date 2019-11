Black Adam: Dwayne Johnson svela la data di uscita

Black Adam, il cinecomic con protagonista Dwayne Johnson, ha finalmente una data di uscita: il 22 dicembre 2021, come svelato dallo stesso attore che ha condiviso un concept art in cui appare in versione eroica.

La star ha scritto su Instagram per spiegare il motivo del suo entusiasmo nel realizzare Black Adam: "Come molti altri ragazzini crescendo, ho sognato a lungo di essere un supereroe. Avere superpoteri fantastici, combattere per ciò che è giusto e proteggere sempre la gente. Tutto è cambiato per me quando avevo 10 anni e ho scoperto il più grande supereroe di sempre: Superman".

Dwayne Johnson ha aggiunto: "Da ragazzino Superman era l'eroe che ho sempre voluto essere. Ma dopo alcuni anni mi sono reso conto che Superman era l'eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. Troppo chiassoso. Troppo avverso alle convenzioni e all'autorità. Nonostante i miei problemi, ero comunque un bravo ragazzo con un buon cuore, semplicemente amavo fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo e ormai cresciuto, con lo stesso DNA che avevo da ragazzino, i miei sogni di diventare un supereroe diventano realtà".

Dwayne ha proseguito: "Sono onorato nel far parte dell'iconico DC Universe ed è un vero piacere diventare Black Adam".

Parlando del personaggio l'attore ha ricordato che ha dei poteri alla pari di Superman, ma è molto diverso perché è "un ribelle, un supereroe unico che farà sempre quello che è giusto per le persone, ma a modo suo. Verità e giustizia è il motto di Black Adam. Questo ruolo non ha paragoni con quelli che ho interpretato nella mia carriera e sono grato fino al midollo di poter intraprendere questo viaggio insieme".

Ecco il post con l'immagine realizzata dall'artista BossLogic e da Jim Lee della DC.