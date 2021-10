Black Adam: il costume e l'elmo di Hawkman svelati in una foto dal set

Il costume e l'elmo di Hawkman sono stati svelati in una foto dal set di Black Adam, cinecomic DC i cui primi dettagli verranno svelati nel corso del DC FanDome 2021, che si terrà il 16 ottobre.

Le riprese di Black Adam si sono concluse da poco. Le foto diffuse mostrano il costume completo di Black Adam riprodotto in più copie che contengono alcune variazioni, gli abiti sono appesi su una rastrelliera e su manichini. Gli abiti sembrano quasi identici, solo il fulmine che li decora su alcuni sembra più consumato.

le foto svelano, inoltre, una serie di elmetti e costumi che appartengono al personaggio di Hawkman, che comparirà nel film come membro della Justice Society. A giudicare dalla fotografia, sembra che DC e Warner abbiano scelto di restare fedeli al look dei fumetti.

Black Adam: "Il film con Dwayne Johnson sarà molto diverso dagli altri cinecomics"

In Black Adam saranno introdotti alcuni membri della Justice Society of America, tra cui Doctor Fate, interpretato da Pierce Brosnan, Aldis Hodge che sarà Hawkman, Noah Centineo come Atom Smasher e Quintessa Swindell come Cyclone.

Spinoff di Shazam! incentrato sull'antieroe Black Adam, il film vedrà protagonista Dwayne Johnson e dovrebbe uscire nelle sale il 29 luglio 2022.