Black Adam: "Il film con Dwayne Johnson sarà molto diverso dagli altri cinecomics"

Black Adam differirà molto dagli altri cinecomics. E' questo il parere di Quintessa Swindell, collega di Dwayne Johnson sul set del film. In occasione di un'intervista con NME, l'attrice ha fatto sapere la sua sul nuovo progetto DC.

Locandina di Black Adam

Come riportato da Cinema Blend, Quintessa Swindell ha sottolineato la singolarità di Black Adam e ha dichiarato che il nuovo film DC con Dwayne Johnson darà vita a un notevole sforzo creativo. L'attrice ha raccontato: "Tendenzialmente, film del genere rispettano il modo in cui i supereroi vengono rappresentati nei fumetti. In Black Adam, suppergiù, stiamo facendo la stessa cosa. Però, dal momento che i fumetti non hanno mai approfondito bene questo personaggio, noi stiamo provando a dotarlo di una maggiore profondità e ad arricchire il lavoro creativo per costruire le sue fondamenta. Capire ciò che il personaggio sarebbe in grado di fare è davvero divertente".

Quindi, secondo il parere di Quintessa Swindell, il team creativo alla base di Black Adam sta usando la massima libertà creativa per consentire al personaggio interpretato da Dwayne Johnson di seguire percorsi diversi da quelli intrapresi nei fumetti. Il film introdurrà la Justice Society, che farà il suo debutto nell'universo DC per la prima volta. Oltre a Quintessa Swindell e a Dwayne Johnson, il cast del film comprenderà anche i nomi di Pierce Brosnan e di Aldis Hodge.

Pochissimi giorni fa, Dwayne Johnson ha annunciato l'inizio delle riprese di Black Adam. Il film sarà distribuito al cinema a partire dal 29 luglio 2022. Recentemente, tra l'altro, Dwayne Johnson si è anche reso protagonista di un siparietto con Jason Momoa in occasione del compleanno della sua piccola figlia, innamorata di Aquaman.