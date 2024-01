Golden Globes 2024: snobbati e sorprese, serataccia per Barbie e Taylor Swift

Barbie snobbata con due soli Golden Globe, Meryl Streep sconfitta da Elizabeth Debicki, Miyazaki trionfa battendo Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco le sorprese dell'edizione 2024.

Chiariamo subito un punto: i Golden Globes 2024 non sono stati la serata di Barbie. Tra gli snobbati di questa edizione figura senza dubbio il film con Margot Robbie che, forte di ben nove candidature, si porta a casa solo due statuette, quella per la miglior canzone andata a What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas e quella per il Miglior Risultato al Botteghino.

Povere creature!: Emma Stone e Mark Ruffalo

Nella categoria miglior commedia è stato preferito alla pellicola di Greta Gerwig il vincitore del Leone d'oro a Venezia 2023, Povere Creature! di Yorgos Lanthimos e anche la protagonista Emma Stone ha soffiato la statuetta come miglior attrice a Margot Robbie. Nessuna speranza neppure per il Ken di Ryan Gosling, battuto dal travolgente Paul Giamatti di The Holdovers - Lezioni di vita.

La sconfitta di Taylor Swift

Barbie ha trionfato, dunque, nella categoria Miglior Risultato al Botteghino, battendo la regina del pop Taylor Swift e il suo film-concerto Taylor Swift: The Eras Tour, che ha spopolato nei cinema americani soprattutto tra le giovanissime fan della cantante. Ma tra le vittorie a sorpresa si segnala il premio per la miglior sceneggiatura andato ad Anatomia di una caduta, dove una pellicola europea co-firmata dalla francese Justin Triet e da Arthur Harari ha battuto i giganti Barbie e Oppenheimer.

Elizabeth Debicki batte Meryl Streep

Nelle categorie televisive l'attrice australiana Elizabeth Debicki ha battuto la divina Meryl Streep nella categoria miglior attrice non protagonista interpretando la sfortunata principessa Diana nell'ultima stagione della serie Netflix The Crown. Meryl Streep era la favorita per il suo ruolo nella terza stagione di Only Murders in the Building, ma anche l'interprete di Ted Lasso 3 Hannah Waddingham aveva ottime quotazioni. La meritata vittoria di Debicki segna la seconda volta che un'artista vince un Globe per lo stesso ruolo: Emma Corrin ha vinto il premio come attrice televisiva per aver interpretato Diana nella quarta stagione di The Crown nel 2021.

Il ragazzo e l'airone batte Spider-Man: Across the Spider-Verse nell'animazione

Acclamato dalla critica, Spider-Man: Across the Spider-Verse non riesce a bissare il successo di Spider-Man: into the Spiderverse, trionfatore ai Golden Globe 2018 come miglior film d'animazione. I votanti gli hanno preferito il nuovo lavoro di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l'airone, che sta facendo la storia dopo il ritorno al lavoro del maestro giapponese 83enne ed è lanciatissimo agli Oscar, come potrebbero confermare le nomination che verranno annunciate l'11 gennaio.