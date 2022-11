Black Adam avrebbe dovuto avere una seconda scena post-credit legata a un altro personaggio

Sono giorni, ormai che si continua a parlare del ritorno di Henry Cavill come Superman, con la scena post-credit di Black Adam finita quasi nel dimenticatoio. E se vi dicessimo che quella particolare scena avrebbe dovuto essere accompagnata anche da un'altra rivelazione fondamentale? Ovviamente proseguendo con la lettura v'imbatterete in spoiler importanti su Black Adam, vi sconsigliamo di proseguire qualora non aveste completato la visione del film.

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena tratta dal film

Durante lo scontro finale dell'ultimo film targato DC vediamo il personaggio del Dottor Fate (interpretato da Pierce Brosnan) sacrificarsi per il bene di tutti gli altri personaggi in una delle scene più toccanti della pellicola. In base a quanto recentemente riportato da The Direct, sembrerebbe che un'ulteriore scena post-credit, oltre a quella che tutti conosciamo, avrebbe dovuto anticipare il ritorno proprio di questo personaggio.

Secondo quanto scritto dal sito la scena avrebbe dovuto aver luogo in un'area prevalentemente sabbiosa, di giorno, con l'inquadratura che si solleva lentamente da terra per rivelare l'elmo del Dottor Fate seduto sulla sabbia. Una mano entra quindi in scena e raccoglie il cosiddetto Elmo del Fato, con la schermata che diventa nera prima di rivelare il suo nuovo possessore.

Dato che la scena è stata girata, si spera nella sua pubblicazione magari con l'edizione Blu-ray di Black Adam.