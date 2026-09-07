Le bizzarre avventure di Jojo: Steel Ball Run, la serie riparte da Netflix con una cadenza regolare

Dopo un debutto che aveva lasciato molti fan perplessi, Le bizzarre avventure di Jojo: Steel Ball Run è pronto a tornare su Netflix con un programma decisamente più chiaro.

La lunga attesa sta finalmente per finire: Le bizzarre avventure di Jojo: Steel Ball Run riparte da Netflix dal 25 settembre 2026, ma questa volta non ci sarà da aspettare mesi tra un'uscita e l'altra.

Steel Ball Run torna su Netflix con un episodio ogni venerdì

Le nuove puntate saranno distribuite ogni venerdì, per un totale di 11 episodi che andranno a comporre la seconda e la terza Stage dell'anime. Gli episodi saranno disponibili in tutto il mondo e, come già accaduto con il debutto della serie, saranno presenti sia l'audio giapponese sia quello inglese.

È un dettaglio tutt'altro che secondario per chi segue Le bizzarre avventure di Jojo: Steel Ball Run. La prima Stagione aveva infatti debuttato con un solo episodio, una scelta che aveva alimentato parecchie discussioni tra gli appassionati. Il nuovo calendario sembra invece voler riportare la serie verso una fruizione più tradizionale, con un appuntamento fisso ogni settimana.

Il ritorno di Steel Ball Run non porterà soltanto nuovi episodi, ma anche alcuni dei personaggi più importanti dell'arco narrativo. Tra le nuove aggiunte al cast giapponese figurano Tomoaki Maeno, che presterà la voce a Mountain Tim, Tomokazu Sugita nel ruolo di Funny Valentine e Yoko Hikasa come Hot Pants.

Per le rispettive versioni inglesi non sono ancora stati comunicati i doppiatori. È possibile che Netflix renda noti i nomi più vicino al debutto delle puntate oppure nei giorni successivi all'arrivo della nuova Stage sulla piattaforma. Le nuove immagini diffuse in occasione dell'annuncio permettono intanto di dare uno sguardo ai personaggi che entreranno progressivamente nella storia e alla competizione che costituisce il cuore di Steel Ball Run.

Perché c'è voluto così tanto tempo?

La distanza tra il primo episodio e il ritorno dell'anime aveva inevitabilmente fatto pensare a un calendario di distribuzione particolarmente frammentato. In realtà, dietro la lunga pausa ci sarebbero soprattutto le difficoltà legate alla produzione.

La producer Noriko Dohi ha spiegato che Steel Ball Run è un anime particolarmente complesso da realizzare, soprattutto per la presenza delle numerose corse a cavallo. "Le corse dei cavalli, soprattutto, devono sembrare davvero realistiche ed è incredibilmente difficile. Richiedono un'enorme quantità di lavoro", ha raccontato Dohi.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che distingue la nuova parte di JoJo dalle precedenti: i cavalli non sono un semplice elemento scenografico, ma una componente fondamentale della storia. Animare in modo credibile le gare, i movimenti degli animali e le dinamiche delle competizioni ha quindi richiesto tempi di lavorazione più lunghi. Per questo la produzione avrebbe scelto di organizzare l'uscita in più blocchi, invece di mantenere una distribuzione continua.

Con gli 11 episodi in arrivo, il nuovo blocco di Steel Ball RunSteel Ball Run coprirà una parte consistente della storia, soprattutto se si considera anche l'episodio già distribuito in precedenza. Non è però ancora finita qui. Il progetto potrebbe infatti proseguire con ulteriori episodi nel 2027, anche se al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sul calendario della parte successiva.