Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 28 settembre: Diana scopre una verità sconvolgente

Nella nuova puntata della soap di Rai 1 Riccardo confessa ad Adelaide la crisi con Nicoletta, mentre Carla impedisce a Diana di partire. E in Caffetteria si festeggiano Delia e Botteri. Le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 11 torna lunedì 28 settembre, come sempre alle 16.00 su Rai 1, con una puntata che riapre diversi fronti, tra confessioni private, progetti per il futuro e qualche verità difficile da affrontare per i protagonisti della soap più amata.

Al centro della nuova puntata ci saranno soprattutto Riccardo, pronto finalmente a spiegare ad Adelaide cosa sta accadendo nella sua vita, e Diana, decisa a lasciare Milano prima che Carla la fermi con una rivelazione inattesa. Intanto, per Delia e Gianlorenzo si avvicina sempre di più il momento del matrimonio. Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

La Contessa Adelaide

Nella puntata precedente de Il paradiso delle signore l'arrivo di Carla Fracci ha regalato alla galleria un momento speciale, ma ha anche riportato a galla una parte importante del passato di Simona. Le Veneri hanno infatti scoperto che la ragazza, prima di prendere un'altra strada, aveva coltivato seriamente il sogno della danza.

La presenza dell'étoile ha quindi avuto per lei un significato molto più profondo, riaprendo una pagina che Simona sembra non essere ancora pronta ad affrontare fino in fondo.

Anche Delia ha vissuto una giornata capace di restituirle un po' di fiducia. L'incontro con una cliente particolare le ha fatto intravedere una nuova possibilità proprio mentre si avvicinano le nozze con Gianlorenzo. Decisamente più tesa, invece, la situazione di Elisa: la giovane è riuscita a evitare Cesare, ma il timore di incontrarlo ha riportato in superficie paure che pensava di poter tenere sotto controllo.

A Villa Guarnieri, intanto, Adelaide ha cominciato a osservare Riccardo con crescente sospetto. La Contessa si è convinta che l'uomo le stia nascondendo qualcosa e la sua intuizione troverà presto una spiegazione. Odile, ancora provata dai contrasti con Iacopo e dalle tensioni familiari, ha invece trovato in Umberto un sostegno inatteso. Guarnieri le è rimasto vicino con un atteggiamento particolarmente paterno, mostrandole un lato più affettuoso proprio nel momento in cui la ragazza ne aveva maggiore bisogno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 28 settembre

Il Paradiso delle Signore 11

Nella nuova puntata i sospetti di Adelaide troveranno finalmente una spiegazione. Riccardo deciderà di confidarsi con lei e le parlerà apertamente della crisi che sta attraversando con Nicoletta. Una situazione personale delicata che potrebbe spiegare molte delle sue recenti inquietudini. Odile, intanto, proverà ad aiutarlo su un altro fronte, suggerendogli una possibile strada per rilanciarsi professionalmente.

In Caffetteria l'attenzione sarà invece tutta per Delia e Gianlorenzo, ormai vicinissimi alle nozze. Concetta vorrebbe organizzare per loro un piccolo rinfresco il venerdì precedente al matrimonio, ma i suoi programmi potrebbero scontrarsi con una proposta arrivata a Mimmo. Rebecca gli offrirà infatti la possibilità di occuparsi di un evento al Circolo, occasione troppo interessante per essere ignorata.

Tornerà anche il tema della danza per Simona. Lia troverà una sua vecchia fotografia in tutù e cercherà di convincerla a non mettere definitivamente da parte quel sogno. Il consiglio, però, non sarà accolto bene e Simona reagirà con fastidio, segno che quella parte del suo passato continua a farle male.

Il momento più delicato riguarderà però Diana. La ragazza comunicherà alla madre la decisione di tornare a Londra, ma Carla farà di tutto per impedirle di partire. Per convincerla a restare sarà costretta a raccontarle una verità molto dolorosa, destinata a cambiare il loro rapporto e ad aprire un nuovo capitolo della storia.