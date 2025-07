Le Bizzarre Avventure di JoJo, arriva in occidente il romanzo spin-off su Pannacotta Fugo

Le Bizzarre Avventure di JoJo, quindici anni dopo dal capitolo di "Vento Aureo", vedrà uno spin-off della light novel relativa alla saga, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Purple Smoke Distortion.

Dopo una lunga attesa, Purple Smoke Distortion, il sequel ufficiale del capitolo di Vento Aureo de Le Bizzarre Avventure di JoJo, ottiene finalmente una traduzione inglese nella versione cartacea. Scritto da Kohei Kadono su soggetto originale di Hirohiko Araki, il romanzo riporta al centro Pannacotta Fugo in un'oscura missione post-Passione. L'uscita internazionale è prevista per il 28 aprile 2026, a cura di VIZ Media.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: lo spin-off torna dopo 15 anni

Era il 1999 quando Hirohiko Araki metteva il punto finale a Vento Aureo, quinta parte della leggendaria saga di Le bizzarre avventure di JoJo. Oggi, a distanza di quindici anni dalla sua uscita originale in Giappone, Purple Smoke Distortion - il romanzo sequel ufficiale - si prepara finalmente a parlare inglese. A occuparsene è VIZ Media, che ha annunciato la pubblicazione per il 28 aprile 2026, rendendo già disponibile il pre-ordine su Amazon al prezzo di circa 28 dollari.

La locandina di Vento Aureo di Le Bizzarre Avventure di JoJo

Scritto da Kohei Kadono, ma basato su un concept originale di Araki, il romanzo riporta in scena Pannacotta Fugo, figura mai davvero risolta nell'economia narrativa della serie. Ambientata nel 2001, la storia prende forma subito dopo la caduta del boss di Passione: "Attraverso i sacrifici di molti, Giorno Giovanna e il suo team hanno sconfitto il boss del sindacato criminale. Ma per uno di loro, che si era separato a metà percorso, la storia non è ancora finita." A parlare è la sinossi ufficiale, che aggiunge: "Giorno, ora a capo dell'organizzazione, vuole ripulire la reputazione del gruppo eliminando il traffico di droga. E affida a Fugo l'incarico... oppure le conseguenze."

Un ritorno che promette di addentrarsi nei recessi più torbidi della psiche di Fugo, il cui stand Purple Haze resta uno dei più instabili e letali mai visti nella saga. Se la traduzione di Purple Smoke Distortion è una lieta notizia per gli appassionati, il futuro della saga è tutt'altro che in fase di stallo. Durante l'evento JOJODAY STAGE, David Production ha mostrato il primo trailer ufficiale di Steel Ball Run, prossima parte dell'adattamento anime.

Dietro la macchina da presa ritroveremo Hideya Takahashi e Yasuhiro Kimura, già coinvolti in Vento Aureo, con la supervisione del regista Toshiyuki Kato e la sceneggiatura di Yasuko Kobayashi. I fan attendono con trepidazione anche un annuncio ufficiale sul cast, mentre l'hype continua a crescere cavalcando la proverbiale corsa folle della serie.