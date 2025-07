Le bizzarre avventure di Jojo, Hiroiko Araki crea illustrazioni speciali per l'apertura del suo Jojo World

In occasione dell'apertura del primo store permanente dedicato a Le bizzarre avventure di Jojo a Shibuya, Hirohiko Araki ha svelato un'illustrazione inedita con tutti e nove i protagonisti della saga. L'opera, definita da lui stesso un "capolavoro", è destinata a diventare il simbolo del nuovo spazio espositivo, pensato come un'esperienza immersiva permanente per fan e curiosi.

Hirohiko Araki rende JoJo diventa divinità pop a Shibuya

Nel cuore di Shibuya, dove moda e cultura giovanile si intrecciano come i fili di uno Stand, Hirohiko Araki ha svelato qualcosa di più di una semplice illustrazione: una visione collettiva, un'alchimia di volti, colori e simboli destinata a diventare mitologia contemporanea. Durante la cerimonia inaugurale di THE★JOJO WORLD, che aprirà ufficialmente il 24 luglio all'interno di Shibuya PARCO, il celebre autore ha mostrato per la prima volta un disegno che riunisce tutti e nove i protagonisti del manga. "Ogni parte ha un suo protagonista, quindi di solito non li mescolo per non confondere i lettori", ha spiegato Araki. "Quando mi hanno chiesto di disegnare tutti e nove, ho pensato: 'Cosa?!'. Ma mentre li disegnavo, ho iniziato a pensare che fosse un capolavoro. Sembrava fossero tutti lì con me nel mio studio. Ho davvero percepito la loro presenza."

Nessuna posa contorta, questa volta: l'autore ha preferito concentrarsi su proporzioni, palette cromatica e composizione. La scelta di evitare i movimenti iconici di JoJo ha un sapore quasi sacrale, come se Araki volesse elevare i suoi personaggi da figure dinamiche a icone immobili, vere e proprie statue votive del suo pantheon narrativo. "Spero che quest'illustrazione diventi la divinità protettrice di Shibuya PARCO", ha dichiarato, evocando persino Beethoven e la forza simbolica del numero nove, "numero completo tra l'1 e il 9, escluso lo zero".

Il nuovo spazio, nato dal successo delle esposizioni temporanee JOJO WORLD dal 2021 in poi, si configura come una vera e propria immersione nel mondo di Le bizzarre avventure di Jojo. Con una palette fucsia e blu che Araki definisce "la mia combinazione vincente", il negozio si sviluppa come un corridoio esperienziale, dove ogni scaffale e ogni parete diventano parte del racconto. In vetrina troneggia l'illustrazione dei nove JoJo, mentre all'interno si rincorrono frecce dello Stand, tracce visive delle loro abilità, e uno spazio dedicato al "Iggy Café", che propone un menù ispirato ai personaggi.

Ma per Araki, non è solo una questione di gadget: "Voglio che questo negozio abbia successo non solo per i suoi personaggi, ma anche per il senso estetico e il design", ha affermato. L'ambizione è chiara: "Voglio che possa competere su scala globale, o meglio, che possa sfidare il mondo." E, vista la devozione intergenerazionale che JoJo ispira, non sembra affatto un'esagerazione.