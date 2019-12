Birds of Prey: il film con Margot Robbie sarà vietato ai minori

Birds of Prey sarà ufficialmente vietato ai minori, come conferma la pagina del cinecomic su IMDB dedicata al progetto prodotto da Warner Bros tratto dai fumetti della DC.

Il film con protagonista Margot Robbie, secondo quanto riportato online, conterrebbe delle "scene di forte violenza e linguaggio non adatto ai minori durante tutta la durata del film, oltre a contenuti legati a sesso e droga".

Le indiscrezioni legate a Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) avevano già accennato al possibile divieto e i giornalisti che avevano fatto visita al set avevano parlato del linguaggio utilizzato che non era particolarmente adatto agli spettatori più giovani, sottolineando come l'interprete di Harley Quinn avesse ricordato che c'era stata molta più libertà rispetto a Suicide Squad, esplorando anche i traumi subiti dai personaggi e gli aspetti più dark della storia.

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.