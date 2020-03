Birds of Prey, la scena con Black Canary che Jurnee Smollett-Bell ha amato di più

Pensando a Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ora noto semplicemente come Harley Quinn: Birds of Prey, l'interprete di Black Canary, Jurnee Smollett-Bell, non ha dubbi su quale sia la sua scena preferita con al centro il suo personaggio.

Su Twitter, l'attrice ha ricondiviso un post di una fan entusiasta della scelta di casting effettuata per Dinah Lance/Black Canary e della sceneggiatura, accompagnata da un video che mostra la scena del salvataggio di Harley (la protagonista Margot Robbie) da parte di Dinah.

Il fan aveva pubblicato un tweet in cui dichiarava parlando di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn): "Questa è la scena che mi ha definitivamente convinto che la Dinah di Jurnee fosse perfetta. Sembra provenire direttamente dai fumetti. Per tutta la durata della scena non ho fatto che urlare dentro di me 'Vai così, ragazza!'"

Nel condividere il post, Jurnee quindi ha commentato: "Questa è stata una delle mie scene preferite da girare per quanto riguarda Dinah. Ed è stata anche la prima scena di combattimento che abbiamo girato #BirdsOfPrey #BlackCanary".

Nonostante un'accoglienza piuttosto positiva da parte della critica e un'altrettanto entusiasta reazione del pubblico - su Rotten Tomatoes entrambi i punteggi sono pari al 78% -, Birds of Prey non ha comunque fatto registrare dei buoni incassi al botteghino (da qui anche il cambio di titolo, per incentivare il pubblico alla visione).

A voi è piaciuto il film? E che ne pensate della Black Canary di Jurnee?