Birds of Prey contiene un riferimento a The Avengers!

Birds of Prey, con star l'attrice Margot Robbie, contiene un inatteso riferimento al film The Avengers diretto da Joss Whedon.

Birds of Prey, il film con protagonista Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, contiene un riferimento agli Avengers, legando così inaspettatamente, seppur con un semplice omaggio, il cinecomic al femminile della DC al Marvel Cinematic Universe. Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non avete visto il film e non volete spoiler !

Il film diretto da Cathy Yan è stato scritto da Christina Hodson ed è legato a Suicide Squad, arrivato nelle sale nel 2016, proseguendo il racconto della vita della protagonista. Nell'avventura tratta dai fumetti - di cui potete leggere la nostra recensione di Birds of Prey - c'è però a sorpresa un riferimento a The Avengers, arrivato nei cinema nel 2012 con la regia di Joss Whedon.

Al termine della missione compiuta dalle protagoniste, alle prese con il malvagio Black Mask, Harley suggerisce infatti alle altre ragazze di mangiare qualcosa insieme, scegliendo un ristorante messicano.

Nel progetto della Marvel è invece Iron Man a suggerire di rilassarsi insieme e sui titoli di coda si vedono i sei eroi in un momento di relax. Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), nuovo film della DC sembra quindi essersi ispirato al progetto dei "rivali" con la sequenza con star Harley, Black Canary, Huntress, Renee e Cass.