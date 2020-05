Birds of Prey, da oggi in digitale: ecco dove vederlo

Da oggi arriva in digitale Birds of Prey, il cinecomic con protagonista la Harley Quinn di Margot Robbie, parte integrante del DC Universe!

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare, a partire da oggi sarà disponibile per l'acquisto in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Dal 4 giugno sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID. Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell'uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non avrà altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Birds of Prey: una scena del film con Margot Robbie

In Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) della Warner Bros. Pictures, Margot Robbie ("Tonya") torna a vestire i panni di Harley Quinn, al fianco di Mary Elizabeth Winstead ("10 Cloverfield Lane", "Fargo" in TV) nel ruolo di Huntress; Jurnee Smollett-Bell ("True Blood" della HBO) nei panni di Black Canary; Rosie Perez ("Fearless- Senza paura", "Pitch Perfect 2") in quelli di Renee Montoya; Chris Messina ("Argo", "Sharp Objects" in TV) è Victor Zsasz; ed Ewan McGregor ("Doctor Sleep", i film "Trainspotting") è Roman Sionis. Fa il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra "Cass" Cain.

