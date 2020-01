Birds of Prey: il nuovo trailer mostra l'iconica maschera di Black Mask

Birds of Prey ha ora un nuovo trailer in cui appaiono anche Black Mask e Black Canary, regalando così nuove sequenze del film.

Birds of Prey ha ora un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite dell'atteso film con protagonista Margot Robbie, alla guida di un gruppo di improbabili eroine.

Il video mostra Harley Quinn andare a denunciare un "terribile crimine", per poi ribadire che la sua storia con Joker è finita. La giovane deve però fare i conti con il malvagio Black Mask, situazione che la porta a unire le forze con altre ragazze terribili, armate e pronte a lottare, mostrate in azione nel trailer.

Il video regala molti momenti divertenti, il villain che indossa la sua iconica maschera, inseguimenti, esplosioni e varie sequenze d'azione.

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.