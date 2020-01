Birds of Prey, il nuovo trailer italiano del film con Margot Robbie

Il nuovo trailer italiano di Birds of Prey, film incentrato sul personaggio interpretato da Margot Robbie, Harley Quinn, e alle altre villain dei fumetti DC è arrivato finalmente online!

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), questo il titolo completo del film anticipato da questo trailer ita, vede Margot Robbie di nuovo nei panni della sexy, scatenata, folle Harley Quinn. Al suo fianco Mary Elizabeth Winstead interpreta Helena Bertinelli, alias Cacciatrice, e Jurnee Smollett Bell è Dinah Lance, alias Black Canary. Nel cast anche Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz, Ella Jay Basco è Cassandra Cain e Ewan McGregor è Roman Sionis, alias il villain Black Mask.

Birds of Prey: un primo piano di Margot Robbie in una scena del trailer del film

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) si colloca dopo gli eventi raccontati in Suicide Squad, con Harley Quinn che interrompe la sua relazione col Joker. La sinossi ufficiale del film anticipa: "Hai sentito l'ultima sulla poliziotta, l'usignolo, la pazza e la principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto sconvolgente narrato da Harley in persona, come solo lei sa fare. Quando il più nefasto e narcisista villain di Gotham, Roman Sionis, e il suo braccio destro Zsasz prendono di mira una ragazzina di nome Cass, la città viene messa sottosopra per rintracciarla. I cammini di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si intrecciano e le quattro donne non avranno altra scelta he unire le forze per sconfiggere Roman."

Birds of Prey è in uscita al cinema il 7 febbraio 2020.