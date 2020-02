Birds of Prey: Joker ha un altro interprete dopo Jared Leto, ecco la sua identità!

In Birds of Prey appare anche il villain Joker ed è ora stata svelata l'identità del sostituto di Jared Leto nell'iconico ruolo.

Birds of Prey mostra brevemente il Joker e online è stato svelato ora il nome dell'attore: Johnny Goth. L'identità dell'attore che ha raccolto brevemente l'eredità del premio Oscar Jared Leto è emersa recentemente online.

Johnny Goth, un musicista californiano, ha infatti rilasciato un'intervista a Earshot Media in cui parla di quanto accaduto sul set di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). L'artista ha raccontato come si è ritrovato a recitare accanto a Margot Robbie nel cinecomic tutto al femminile: "Conoscevo alcune persone che lavoravano al film e avevano sentito che avevano bisogno di qualcuno che diventasse il Joker e hanno pensato che sarebbe stato fantastico se lo facessi io".

Goth ha aggiunto: "Avevano bisogno di qualcuno che avesse delle mani simili a quelle del Joker in versione Jared Leto e che fosse adatto ai costumi. Quindi mi sono presentato e la mia taglia era la stessa, ottenendo così la parte. Le riprese si sono svolte un mese dopo circa".

Ecco un video dell'artista:

Johnny ha poi sottolineato: "Era un confronto difficile avendo a che fare con questo ruolo, non avendo alcuna esperienza, ma ci siamo divertiti e spero di tornare presto sul grande schermo".

In Birds of Prey il villain appare solo brevemente perché Harley Quinn, proprio all'inizio del film, parla della fine della loro storia d'amore, situazione che dà il via agli eventi raccontati nel lungometraggio.

