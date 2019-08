Birds of Prey: Chad Stahelski svilupperà nuove scene d'azione

Il regista di Deadpool 2, Chad Stahelski, collaborerà con Cathy Yan per realizzare delle sequenze d'azione per Birds of Prey.

Birds of Prey potrà contare su alcune scene girate da David Leitch, il regista di Deadpool 2 e del recente spinoff di Fast & Furious dedicato ai personaggi di Hobbs e Shaw.

Il cinecomic con protagonista Margot Robbie nel ruolo avuto in Suicide Squad, il cui titolo intero è Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), può contare sulla presenza nel team di Chad Stahelski che è impegnato come regista della seconda unità fin dall'inizio delle riprese. Il regista collaborerà con Cathy Yan per sviluppare e girare alcune sequenze inedite per il film.

La distribuzione nelle sale americane del film è prevista a partire dal 7 febbraio 2020.

Al centro della storia raccontata in Birds of Prey ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.