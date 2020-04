Birds of Prey, Cathy Yan sul flop ai box office: "Il film è stato importante per molte persone"

La regista di Birds of Prey, Cathy Yan, ha commentato i risultati ottenuti da Birds of Prey ai box office internazionali.

Cathy Yan, regista del film Birds of Prey, ha parlato del flop ai box office registrato dal progetto con star Margot Robbie, arrivato a soli 201.9 milioni di dollari a fronte di un budget di 89-100 milioni.

Le sue dichiarazioni sono state condivise dal sito di The Hollywood Reporter in cui si accenna alle aspettative avute nei confronti del progetto.

Cathy Yan ha dichiarato di essere consapevole che le aspettative nei confronti del progetto erano molto alte e c'era molta attesa anche perché alla regia c'era una donna di colore: "Quindi sì, penso che ci siano diversi modi per poter interpretare il successo, o l'insuccesso di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), e tutti hanno il diritto di farlo. Ma decisamente penso che tutti siano giunti piuttosto velocemente alle conclusioni".

La filmmaker ha poi sottolineato che il progetto ha aiutato molte "donne e ragazze a sentirsi rappresentate per la prima volta sul grande schermo".

Cathy ha quindi aggiunto: "Ciò che decisamente ha superato le aspettative riguarda alcuni degli aspetti positivi, come l'effettiva portata globale del film e aver ricevuto degli appunti meravigliosi dalle persone provenienti da ogni parte del mondo che hanno provato la sensazione di vedersi per la prima volta sul grande schermo all'interno di un progetto come questo. Hanno pensato che potessero identificarsi con i personaggi sullo schermo, anche se si trattava di un mondo portato all'estremo".

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci sono Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile.

Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.