Birds of Prey 2: la regista svela quale villain vorrebbe introdurre nel sequel

Birds of Prey 2, nel caso in cui la produzione del sequel venisse approvata, potrebbe introdurre un importante villain del mondo di Batman e a rivelarlo è la regista Cathy Yan che ha già alcune idee per la continuazione della storia di Harley Quinn.

L'indiscrezione è emersa durante un'intervista rilasciata a The Wrap in cui si è accennato al possibile ritorno sul grande schermo del personaggio interpretato da Margot Robbie.

Parlando di una possibile continuazione della storia di Harley Quinn, la filmmaker ha confermato delle indiscrezioni emerse più volte online e che avevano suscitato non poco entusiasmo tra i fan. Cathy Yan ha ora dichiarato parlando del potenziale sequel di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn): "Vorrei vedere Poison Ivy e sicuramente adorerei vedere il rapporto tra lei e Harley".

La regista ha quindi proseguito accennando alle possibilità che venga prodotto un sequel: "Non so. Credo che le persone non siano pronte a lasciar ancora andare Harley Quinn e nemmeno Margot Robbie penso che lo sia. Quindi c'è una speranza che venga realizzato".

Nei cinecomic tratti dai fumetti della DC dovrebbe già apparire Poison Ivy nel film The Batman diretto da Matt Reeves e per ora non è chiaro se lo studio potrebbe valutare l'ipotesi di creare un collegamento tra le due storie, anche se le probabilità sembrano piuttosto basse.

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci sono Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile.

Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.