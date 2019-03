Bird Box: il sequel del romanzo che ha ispirato il film Netflix uscirà a fine anno

L'autore del romanzo che ha ispirato il film Netflix Bird Box, Josh Malerman, ha annunciato l'arrivo del sequel entro la fine dell'anno. Bird Box si è rivelato una hit presso gli utenti Netflix dando vita a un vero e proprio fenomeno culturale. Non solo ha ispirato meme e commenti che hanno invaso i social, ma ha anche scatenato le proteste di associazioni e utenti preoccupati per i tentativi di imitazione di quanto accade nel film, la Bird Box challenges, dopo gli incidenti verificatisi.

Bird Box è ambientato in un mondo in cui una forza misteriosa ha decimato la popolazione mondiale e dove c'è una sola certezza: se riesci a vederla, prende la tua vita. Affrontando l'ignoto, la protagonista Malorie trova l'amore, la speranza e un nuovo inizio. Deve fuggire con i due figli, spostandosi lungo le rive di un fiume impervio per raggiungere l'unico possibile rifugio rimasto. Per sopravvivere, Malorie e i suoi figli dovranno intraprendere un viaggio pericoloso di due giorni, con gli occhi bendati.

A interpretare Malorie è il premio Oscar Sandra Bullock. Fanno parte del cast anche Sarah Paulson e John Malkovich. Qui potete leggere la nostra recensione di Bird Box.

Josh Malerman ha fornito a Esquire i primi dettagli sul romanzo sequel di Bird Box che si intitolerà Malorie:

"Nel periodo tra l'uscita di Bird Box e quando ho scritto Malorie, mi è stato chiesto un sacco di volte di proseguire la storia, la gente vuole sapere cosa accadrà a Bambino e Bambina. Ma per quanto mi stiano a cuore, questa non sarà la loro storia. Il mondo di Bird Box è la storia di Malorie e volevo saperne di più su di lei. Volevo conoscerla meglio."

