Bird Box: il sequel dell'hit Netflix è in fase di sviluppo

Dopo il grande successo del primo film nel 2018, Bird Box torna ufficialmente con un sequel su Netflix, che è attualmente in fase di produzione come confermato dall'autore Josh Malerman, creatore dei romanzi dedicati alle strane vicende vissute dalla protagonista Malorie.

Bird Box: un primo piano di Sandra Bullock

Bird Box passerà alla storia come uno dei film di maggior successo targati Netflix e, sulla scia di questa popolarità, arriva anche il sequel, che dovrebbe essere tratto da Malorie, il nuovo romanzo di Josh Malerman uscito lo scorso luglio, seguito della storia raccontata nel primo. Ed è proprio l'autore che conferma la lavorazione del film sequel:

"Non posso dire molto, ma posso dire che è in fase di sviluppo. A volte è strano, tutta questa segretezza, ma io sto al gioco."

Visto che l'autore ha appena rilasciato il suo romanzo sequel, Malorie, con la pandemia globale in atto, non si sa quando potremmo avere dettagli più certi sul sequel di Bird Box, ma già sapere che è in lavorazione è una buona notizia. Non si sa ancora, inoltre, se Sandra Bullock tornerà nel sequel.

Qui la recensione di Bird Box. Supponendo che il sequel utilizzi il nuovo romanzo Malorie, la storia del sequel potrebbe riprendere dodici anni dopo che Malorie e i suoi figli, Tom e Olympia, arrivano al rifugio sicuro, un'ex scuola per ciechi. Le creature del primo romanzo perseguitano ancora il mondo e tutto ciò che Malorie può fare è sopravvivere e impartire la sua forza di volontà ai suoi figli. Le creature non sono l'unica cosa che Malorie teme: ci sono persone che affermano di aver catturato e sperimentato le creature. Nascono così invenzioni mostruose e nuove idee pericolose, nonché le voci secondo cui le stesse creature si sono trasformate in qualcosa di ancora più spaventoso. Malorie ha una scelta straziante da fare: vivere secondo le regole della sopravvivenza o avventurarsi nell'oscurità e raggiungere di nuovo la speranza di una vita normale.